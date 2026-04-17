Kartal'ın Park ve Yeşil Alanları Yaza Hazırlanıyor

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki park ve yeşil alanlardaki bakım ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve mesire alanlarını kapsayan açık mekanların, eş zamanlı olarak ot biçme, yabani bitki temizliği ve çevre düzenlemesi ekipler tarafından yapılarak hem estetik bir görünüm elde edilmiş oluyor hem de hijyen standartlarına daha uygun hale getiriliyor.

Yaz ayları öncesi yoğun mesai

Özellikle yaz aylarında artan kullanım yoğunluğu dikkate alınarak planlanan çalışmalar, kentin doğal dokusunu korurken Kartal'ın sosyal yaşam kalitesini de bir üst seviyeye taşıyor.

Belirlenen takvim doğrultusunda mahalle mahalle ilerleyen ekipler, sadece görsel düzenlemeyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda banklardan oyun gruplarına kadar tüm donatıların işlevselliğini de kontrol ediyor, gereken yerlere uygun müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Periyodik olarak devam edecek olan söz konusu temizlik ve bakım seferberliği ile kentin ortak alanları, her zaman bakımlı ve erişilebilir hale getirilmiş olacak.