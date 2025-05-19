Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

19 Mayıs dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına çelenk sundu.

Törene Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner Kır, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından konuşan Yüksel, "Hep birlikte Ata'mızın huzurunda çelengimizi sunduk, onu saygıyla andık. Şimdi de spor faaliyetlerine geçiyoruz. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü bizim için yol göstericidir. Bu ilkeyle hem sportif başarıları destekleyeceğiz hem de onun gösterdiği yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 19 Mayıs coşkusu sportif etkinliklerle devam etti. Kartal Meydanı'nda yer alan parkta, Kartal ve Çevre Amatör Spor Kulüpleri Birliği (KASK) ile birlikte düzenlenen penaltı atışları etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Yüksel da gençlerle penaltı atışı yaparak bayram coşkusunu paylaştı.

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Yüksel, "KASK Başkanımıza, kulüp başkanlarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen tüm ailelere gönülden teşekkür ediyorum. İçlerinde şampiyonlarımız var, başarılarıyla hepimizi gururlandırıyorlar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tüm gençlerimizin, ailelerimizin ve kıymetli hocalarımızın bayramını kutluyorum. Sporcularımıza başarılar diliyor, Kartal'ın genç enerjisiyle gurur duyuyorum. Tüm komşularımızı kortej yürüyüşümüze ve kutlamalara davet ediyorum. Herkese iyi bayramlar" diye konuştu.

19 Mayıs kutlamaları gün boyu sürecek

Kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde de coşku devam edecek. Milli mücadele kahramanı Kartallı Kazım'ın adını taşıyan meydanda yürüyüş düzenlenecek. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası tarafından 19 Mayıs'a özel bir dinleti sunulacak.