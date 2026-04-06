Kartal'da 2026 Yılının İlk "Muhtarlar Toplantısı" Gerçekleştirildi

06.04.2026 10:17  Güncelleme: 11:31
Kartal Belediyesi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlemek ve sorunları yerinde tespit etmek için 2026 yılına özgü Muhtarlar Toplantısı'nı düzenledi. Başkan Gökhan Yüksel'in liderliğinde yapılan toplantıda, muhtarlar yerel sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından ilçe genelindeki sorunların yerinde tespiti, çözüm yollarının hızla geliştirilmesi ve mahalle sakinlerinin taleplerine doğrudan kulak verilmesi amacıyla 14 yıldır sürdürülen "Muhtarlar Toplantısı", 2026 yılında da devam ediyor. Yılın ilk buluşması, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yönetiminde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Kartal'da 2026 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı'na Başkan Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, teknik ve idari birim müdürleri ile ilçenin 20 mahallesini temsil eden muhtarlar katılım sağladı.

Toplantının açılışında bir sunum yapan Yüksel, yerel yönetimlerde muhtarların stratejik önemine dikkati çekti. Muhtarları "belediye ekibinin ayrılmaz bir parçası" ve "mahallelerdeki gözü kulağı" olarak tanımlayan Yüksel, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana katılımcı yönetim anlayışını benimsedik. Muhtarlarımızla kurduğumuz bu güçlü bağ, Kartal'ın her sokağına hizmet götürmemizi kolaylaştırıyor. Tüm aksamalara rağmen toplantılarımızı daha düzenli hale getireceğimizi de buradan söylemiş olalım. Yaşanan küresel dalgalanmalar, bölgedeki savaş atmosferi ve artan petrol fiyatlarının getirdiği maliyet baskısına rağmen, yatırımlarımızdan ve hizmet kalitemizden ödün vermemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sizlere gelen her eleştiriyi bizzat şahsıma gelmiş sayıyor, çözüm noktasında büyük bir duyarlılık gösteriyoruz."

Mahallelerin nabzı tutuldu

Toplantının ikinci bölümünde söz alan mahalle muhtarları; altyapı çalışmalarından park ve bahçelerin bakımına, kentsel dönüşüm süreçlerinden sosyal yardımlara kadar pek çok konuda mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan Yüksel'e iletti. Birim müdürlerinin notlar alarak anlık bilgilendirmeler yaptığı bu bölümde, özellikle ilçede devam eden çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının kapanış konuşmasında tüm taleplerin takipçisi olacağını vurgulayan Yüksel, "Muhtarlarımızdan gelen her bir not, bizim için bir yol haritasıdır. Birim müdürlerimizle birlikte bu talepleri tasnif ederek, aciliyet sırasına göre en kısa sürede harekete geçeceğiz. Hedefimiz, 2026 yılında da Kartal'ı çok daha yaşanabilir, modern ve huzurlu bir ilçe haline getirmektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

