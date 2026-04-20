Kartal'da 23 Nisan Coşkusu, Satranç Turnuvası ile Başladı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gelenekselleştirdiği satranç turnuvası, bu yıl Makina Hangar'da düzenlendi. 330 sporcunun hamlelerine sahne olan turnuva, rekabete ve bayram coşkusuna ev sahipliği yaptı.

Genç zihinleri strateji masasında buluşturan 23 Nisan satranç turnuvasının açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Mustafa Ağdaş, Sayit Karagöz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş katılarak genç sporcuların heyecanına ortak oldu.

"Asıl kazanan dostluk ve kardeşliktir"

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Uçar, çocukların bayramını kutlayarak, "Bu anlamlı organizasyonda siz genç sporcularımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlere Gökhan Başkanımızın sevgilerini, selamlarını getirdim. Turnuvalarımızda asıl amacımız sadece derece elde etmek değil; birbirinizle kaynaşmanız, dostluk kurmanız ve bu güzel atmosferi solumanızdır. Katılan tüm evlatlarımıza ve emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Farklı kategoride kıyasıya mücadele

İki gün süren turnuvada sporcular yaş gruplarına göre 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile Açık Kategori olmak üzere dört ayrı dalda mücadele etti. Kıyasıya geçen yarışlar sonunda her kategoride ilk üçe giren sporcular kupa ile ödüllendirilirken, turnuvayı tamamlayan tüm katılımcılara günün anısına madalya takdim edildi. Dereceye giren isimlere ayrıca nakdi ödül desteği de sağlandı.