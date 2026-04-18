Kartal'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.
TEM Samandra Kartal Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, polis olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da 6 Araçla Zincirleme Kaza - Son Dakika
