Kartal'da Ağaç Budama Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal'da Ağaç Budama Eğitimi Düzenlendi

Kartal\'da Ağaç Budama Eğitimi Düzenlendi

Kartal Belediyesi, kış mevsimi öncesi ağaç budama ve bakım faaliyetleri için personeline eğitim verdi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğretim üyesi Dr. M. Osman Engür, budama teknikleri ve ağaç sağlığı hakkında bilgiler sundu.

03.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:49
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(İSTANBUL) - Kartal'da kış mevsiminin başlamasıyla hız kazanan budama ve ağaç bakım faaliyetleri için eğitim çalışması düzenlendi. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir günlük eğitime katılan budama ve ağaç bakımı personeli, pek çok yeni bilgiyi uygulamalı olarak öğrendi.

İlçede yeşil alanların korunması ve büyütülmesi konusunda çalışmalarını bilimsel yöntemlerle sürdürmek isteyen Kartal Belediyesi, ilçedeki ağaçların sağlıklı budanması için takvimin başlamasının hemen öncesinde, oldukça geniş bir eğitim faaliyeti düzenledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekiplerinin katıldığı eğitimi İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Dr. M. Osman Engür verdi. Engür, başta iş güvenliği ve alınması gereken önlemlerden başlayarak pek çok farklı konu ile ilgili personeli bilgilendirdi. Budama mevsimi, türleri, miktarı, kesim teknikleri, ağaç türleri, ağaçların bilimsel özellikleri, teknik malzemeler ve makine bakımları gibi onlarca farklı detayı gün boyunca anlatan Dr. Engür, pratik uygulamada ise uyulması gereken kuralları gösterdi.

Eğitimin ardından pratik uygulamada da kendi saha deneyimleri ile öğrendiklerini karşılaştıran işçiler, hem kış boyunca binlerce ağacı budayarak yaya ve araç trafiği için tehlikeleri bertaraf edecek, hem de Kartal'da ağaç sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacak.

Yıl boyunca 4 binden fazla ağaç budanıyor

Personelin de kendi saha deneyimlerini paylaşarak katıldığı eğitim gün boyunca devam etti. Öğrendikleri teorik bilgileri örnek olarak bir ağacı budayarak test eden personele, eğitim sonunda sertifikaları verildi. Vatandaşların ilettiği taleplerin yanı sıra yıllık hazırlanan plan kapsamında Kartal'ın 20 mahallesindeki farklı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen budama hizmeti ile yıl boyunca 4 binden fazla ağaç budanıyor. Ağaçların uyanmaya başladığı 30 Mart'a kadar devam edecek çalışmalar kapsamında ağaçların fazla büyüyen, tellere ve binalara değen kollarının yanı sıra ölü dallar da budanıyor. Ağaçların özellikle lodos gibi fırtınalı havalarda da tehlike oluşturan dallarından arındırıldığı budama çalışması sırasında ekipler, organize bir şekilde çalışıyor.

Kaynak: ANKA

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