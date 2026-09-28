Kartal\'da araçtan inip sürücüye saldıran minibüs şoförü 205 bin lira ceza aldı

Kartal'da araçtan inip sürücüye saldıran minibüs şoförü 205 bin lira ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal'da 26 Eylül'de başka bir aracın ilerlemesini engelleyip araçtan inerek sürücüsüne saldıran minibüs şoförüne 205 bin lira idari para cezası uygulandı. Minibüs 75 gün trafikten menedilirken şoförün belgesine 60 gün el konuldu ve şüpheli 27 Eylül'de adliyeye sevk edildi.
Kartal'da aracından inip başka bir sürücüye saldıran minibüs şoförüne 205 bin lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, 26 Eylül'de Cevizli Kavşağı'nda minibüsüyle başka bir aracın ilerlemesini engelledikten sonra araçtan inip sürücüsüyle tartıştığı belirlenen K.Y'yi (48) gözaltına aldı.
K.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "kırmızı ışık kuralına uymamak" ve "güzergah dışı araç kullanmak" hükümlerinden toplam 205 bin lira idari para cezası uygulandı. Minibüs 75 gün trafikten menedildi, K.Y'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Şüpheli, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 27 Eylül'de adliyeye sevk edildi.
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