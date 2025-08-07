Kartal'da Balıkçı Barınağında Yangın

Kartal'da balıkçı barınağında çıkan ve 5 iş yerinin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Yangında 5 iş yeri hasar gördü.
