Kartal'da Binadan Çöken Balkona Büyük Korku - Son Dakika
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Kartal'da Binadan Çöken Balkona Büyük Korku

Kartal\'da Binadan Çöken Balkona Büyük Korku
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Kartal'da kentsel dönüşümde tahliye edilen bina çöktü, çevre sakinleri panik yaşadı, inceleme başlatıldı.

KARTAL'da kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü. Çevredekiler büyük korku yaşarken, yan binada oturan Musa Keleş, "Hurdasını söktüler ama yıkım gerçekleştirilmiyor. Çatırtı sesleri devam ediyor, tehlike altındayız" dedi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın 3, 4 ve 5'inci katlarının balkonları ile üst kat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme esnasında kopan beton parçaları ile molozların çıkardığı sesleri duyan çevre sakinleri, panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine ola yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökmenin meydana geldiği binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler, binanın çevresine demir bariyer yerleştirerek güvenlik önlemi aldı.

'YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLMİYOR, BİR TEHLİKE ALTINDA BEKLİYORUZ'

Büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve binadaki tehlikenin sürdüğünü belirten Musa Keleş, "Saat 02.00 sıralarında binanın balkon bölgesinde bir yıkım gerçekleşti. Biz hemen yan binada oturuyoruz, yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik, kaza oldu zannettik. Toz dumanı görünce bizim burada park halinde arabalarımız vardı, hemen onları çektik. Allah'tan bir zarar yoktu, ardından itfaiyeyi aradık çünkü çatırtı sesleri devam ediyordu. Sağ olsun itfaiye geldi, zabıta da geldi. Önlem amaçlı şerit çektiler ama binadaki tehlike hala devam ediyor. Bu bina 4 haftadır bu şekilde, 2 haftadır hiçbir işlem yapılmıyor. Hurdasını söktüler ama yıkım gerçekleştirilmiyor, zaten iki günde bir polis geliyor. Yasaklı madde kullananları gözaltına alıyor. Yani bir tehlike altında burada bekliyoruz. Bugün burası yıkıldı. Çatı zaten gelecek gibi duruyor, binanın diğer tarafından da çatırtılar geliyor. Benim binam hemen bunun dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var, parktan sokaktan geçen vatandaşlar var. Burası işlek bir cadde bakalım ne olacak, bekliyoruz böyle" dedi.

Belediye ekipleri binanın çevresinde önlemlerini sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Binadan Çöken Balkona Büyük Korku - Son Dakika

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