Kartal\'da Kaza: Otomobil Hafif Ticari Araça Çarptı, Ağaca Çarparak Durabildi

KARTAL'da seyir halindeki otomobil, hafif ticari araca çarptı;ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Bu sırada sağlık ve itfaiye ekipleri otomobildeki 2 yaralıyı çıkarmak için seferber oldu. Kazadan sonra bir süre olay yerinde aranan otomobil sürücüsü Sezgin Sevim, yaralılar hastaneye sevk edildikten sonra ortaya çıktı. Sürücü ile polis ekipleri arasındaki diyaog kameralara yansıdı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi, sahilyolunda Kadıköy istikametinde meydana geldi. Hızla ilerlediği iddia edilen Sezgin Sevim'in kullandığı 34 TY 1956 plakalı otomobil, önce önünde seyreden Ferhat Çeçen yönetimindeki 25 ACD 531 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.
"BANA 'KENARDA OTUR' DEDİLER"
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralı Habip Küsmeci'yi sıkıştığı yerden çıkararak, ambulansla hastaneye sevk etti. Otomobilde sıkışan Ömer Sönmez için itfaiye ekibinin gelmesi beklendi. Ömer Sönmez, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Sezgin Sevim ise, kazanın ardından bir süre bulunamadı. Yaralılar hastaneye kaldırıldktan sonra ortaya çıkan sürücü ile polis ekipleri arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. Sürücü Sevim, polise sağlık ekiplerinin kendisine 'Kenarda otur' dediklerini belirtti.
"BAŞKASINA VURMAYALIM DİYE BU TARAFA KAÇTIK"
Görgü tanıklarından biri "Bizim önümüzde gidiyordu bu araç. Sağa sola direksiyon kırarak sürekli manevra yapıyordu. Hızlı olduğu için toparlayamadı ilerideki beyaz arabaya çarptı. Kontrolü tamamen kaybetti kaldırıma vurup ters döndü burada. Aracın içinde 3 kişi vardı. Şoför kendisi çıktı araçtan." diye konuştu.
Hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Çeçen ise, "Sol şeritte seyir halindeydim. Arkamdan ses geldi, bana arabanın vurduğunu anladım. Sağıma bakınca hızlı bir şekilde uçup takla attı, ağaca çarptı. Panikle arabayı durdurdum. Göremedim kaç kişi olduğunu. 2-3 kişi var diyorlar ama tam olarak kaç kişi var bilmiyorum. Şoförün kaçtığını söylüyorlar, bilgim yok" dedi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan otomobil sürücüsü Sezgin Sevim ise, "Çarptılar bize, biz de başkasına vurmayalım diye bu tarafa vurduk. Hızlı değildim. En fazla olacağım 40-60 kilometreydi. Arkadan biri zik zak yapıyordu. Başkasına vurmayalım diye bu tarafa kaçtık" diye konuştu.
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