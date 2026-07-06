Kartal'da metruk binada kadın cesedi bulundu.
Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'taki tek katlı metruk binada bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimliği henüz öğrenilemeyen kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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