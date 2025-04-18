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Kartal'da Motosiklet Kazası

Kartal\'da Motosiklet Kazası

Kartal'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.04.2025 11:52
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KARTAL'da seyir halindeki motosikletli otomobile çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 09: 30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Tem Otoyolu bağlantısında meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Sarıçayır 41 E 3096 plakalı otomobille Kocaeli'nden asker ziyaretine İstanbul'a geldi. Sarıçayır, gideceği yerin konumunu öğrenmek için aracını emniyet şeridine çektiği sırada, 34 MIR 503 plakalı motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

'MOTORCUYA 15 DAKİKA KALP MASAJI YAPTILAR'

Kazayı gören Salih Can, "Ben aracın tam arkasındaydım, kaza yapan araç benim önümdeydi. Araç seyir halinde geliyordu. Motorcu da tam emniyet şeridine girdi. Araç da sapağı döneceği zaman motorcuda kontrolünü kaybederek yandan çarptı. Motorcuya burada 15 dakika kalp masajı yaptılar. İnşallah hayati tehlikeyi atlatır Allah yardımcısı olsun" dedi.

'ASKERİMİZİN YEMİN TÖRENİNE GELMİŞTİK'

Otomobil sürücüsü Selçuk Sarıçayır ise "Biz normal şeridimizde geliyorduk, emniyet şeridine çekip askerimizden konum isteyecektik. O esnada yanaşmaya çalışırken motor çok süratliydi aniden vurdu. Allah yardımcısı olsun. Biraz sıkıntılı bir kaza oldu inşallah iyi olur. Yolumuza gidiyorduk askerimizin yemin törenine gelmiştik" dedi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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