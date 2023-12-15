 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal'da otomobil sürücüsü kaçarken yaya ve araçlara çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da otomobil sürücüsü kaçarken yaya ve araçlara çarptı

Kartal'da bir otomobil sürücüsü, yolda yürüyen bir yayaya ve iki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaya, düştükten sonra ayağa kalkarak sürücüyü yakalamaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal\'da otomobil sürücüsü kaçarken yaya ve araçlara çarptı
15.12.2023 - 09:30,  Güncelleme: 09:32
Abone Ol
KARTAL'da otomobil sürücüsü yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yere düşen yaya ayağa kalkarak, kazaya tanık olanlarla sürücüyü yakalamaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarptı. Yere düşen adam, otomobil sürücüsünün çarptığı 2 araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.Sürücü ise caddede geri giderek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada yerden kalkan yaya ve kazaya tanık olan mahalle sakinleri kaçan sürücüyü yakalamaya çalıştı.Sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da otomobil sürücüsü kaçarken yaya ve araçlara çarptı - Son Dakika


10:03
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez objektif karşısına geçti Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez objektif karşısına geçti
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15
Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06
Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı

Son Dakika
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez objektif karşısına geçti
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
07:30 7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
04:00 ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve NATO ittifakını görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:09:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da otomobil sürücüsü kaçarken yaya ve araçlara çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement