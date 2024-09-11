Kartal'da Park Halindeki Araçta Yangın

Kartal'da, park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Kemal Caddesi'nde park halinde bulunan, 34 GPR 100 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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