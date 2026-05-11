Kartallı Tiyatroseverler, Hafta Sonu İki Farklı Oyunla Buluştu

11.05.2026 15:15  Güncelleme: 16:27
Kartal Belediyesi, mayıs ayı etkinlikleri kapsamında Soğanlık ve Hürriyet Kültür Merkezleri'nde iki farklı oyun sahneledi. Tiyatro GİS'in 'Kavuklu Hamlet: Hayalet Düğün' adlı komedisi ve Gürsel Fırat'ın müzikli gösterisi 'Gitsinler mi Derviş' yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ı İstanbul'un kültür-sanat merkezlerinden biri yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, mayıs ayı etkinlik takvimi kapsamında sanatseverleri hafta sonu iki farklı oyunla buluşturdu. Soğanlık ve Hürriyet Kültür Merkezleri'nde sahnelenen yapımlar, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Kartal'da hafta sonunun ilk büyük buluşması, cuma günü Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Tiyatro GİS tarafından sahneye taşınan "Kavuklu Hamlet: Hayalet Düğün" isimli oyun, izleyicileri kahkahaya boğdu. Murat Özbek'in yazıp yönettiği bu "eski zaman komedisi", Shakespeare'in dünyaca ünlü trajedisini geleneksel orta oyunu estetiğiyle harmanlayarak izleyiciye özel bir deneyim sundu.

DERVİŞİN HİKAYESİ, İZLEYENLERİ ETKİLEDİ

Pazar akşamı ise Hürriyet Kültür Merkezi, mistik bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Gürsel Fırat'ın derleyip tek kişilik performansıyla sergilediği "Gitsinler mi Derviş" adlı müzikli gösteri, izleyenleri içsel bir yolculuğa çıkardı. 70 dakika süren tek perdelik oyun, dervişlik kültürünü ve insani değerleri etkileyici bir dille sahneye yansıttı.

Her iki etkinliğe de yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ücretsiz olarak sunulan bu kaliteli yapımlarla sanat dolu bir hafta sonu geçirmenin keyfini çıkardı.

HEDEF, KARTALI İSTANBUL'UN KÜLTÜR SANAT DURAKLARINDAN YAPMAK

Etkinliklerin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları kaydetti:

"Kartal Belediyesi sadece yollar inşa etmiyor, aynı zamanda gönül köprüleri kuruyoruz. Bu hafta sonu sahnelerimizde izlediğimiz iki değerli eser; bir yanda geleneksel mizahımızın zekası, diğer yanda kadim kültürümüzün bilgeliğiyle bizleri buluşturdu. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne her zaman inandık. Kartal'ı İstanbul'un kültür-sanat duraklarından biri yapma iddiamızı, salonlarımızı dolduran siz komşularımızın enerjisiyle gerçeğe dönüştürüyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm komşularımız için sanatı erişilebilir kılmaya, sahnelerimizi ışıklandırmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm sanatseverlere ve emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
