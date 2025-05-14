Kartal'da Su Sporları Merkezi Açıldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından Dragos'ta hizmete açılan Su Sporları Merkezi'nde, kano ve kürek branşlarında her ay toplam 244 vatandaş eğitim alıyor. İstanbul'un en iyi rüzgar alan bölgelerinden biri olan Dragos'ta konumlanan merkezde, 18 ile 60 yaş arası bireyler hem teorik hem de pratik eğitimlerle su sporlarına adım atıyor.

Kartal Belediyesi tarafından Dragos'ta hizmete açılan Su Sporları Merkezi'nde, kano ve kürek branşlarında her ay toplam 244 vatandaş eğitim alıyor. Kano ve kürek sporuna ilgi duyan vatandaşlar, haftanın 6 günü açık olan merkezde, haftada 2 gün, birer saat ders alıyor. Kursiyerler; Salı-Perşembe, Çarşamba-Cuma ve Cumartesi- Pazar olmak üzere üç grup halinde bir ay boyunca programlara katılıyor.

İlk derste teorik bilgiler, tekne kullanımı ve güvenlik kuralları aktarılırken, uygun hava koşullarında denizle ilk temas da sağlanıyor. Devam eden derslerde ise kursiyerler, deniz üzerinde birebir uygulamalı eğitim alıyor.

Kürek eğitimi sabah saat 08.00'de başlıyor ve 11.00'e kadar devam ediyor. Günün ikinci eğitim seansı ise 17.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 08.00'de başlayan eğitimler, 13.00'te sona eriyor.

Kano eğitimleri ise Salı ve Perşembe günleri 08.00 – 11.00 saatleri arasında, Çarşamba ve Cuma günleri ise 17.00 – 20.00 saatleri arasında düzenleniyor. Hafta sonu dersleri ise yine 08.00 – 13.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerde, su sporlarına dair tüm teknik bilgiler katılımcılara aktarılırken, eğitimlerin büyük bölümü deniz üzerinde uygulamalı olarak yürütülüyor. Pazartesi hariç haftanın 6 günü yoğun bir tempoyla faaliyet gösteren merkezde, bu dönem itibarıyla 204 kişi kürek, 40 kişi ise kano eğitimine katılıyor.

Mayıs ayında başlayan ve yoğun ilgi gören eğitimler, hava şartlarının elverişli olduğu sürece Kasım – Aralık aylarına kadar devam edecek.