Kartal'da Takla Atan Araç Kamerada
Kartal'da bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip 3 araca çarpıp takla attı.
Kartal'da bir otomobilin park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla attığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde seyir halindeki 34 CDD 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından park halindeki 3 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yeniden tekerlekleri üzerine düştükten sonra savrularak kaldırıma çarpıp durabildi.
Kazanın ardından çevredekiler, otomobilde bulunan 2 kişinin yardımına koştu.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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