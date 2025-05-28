Kartal'da 'Tımarhane Hademesi' Tiyatrosu Sanatseverlerle Buluştu

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin mayıs ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Tımarhane Hademesi' adlı tiyatro oyunu, Soğanlık Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Emre Özmen Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ve Emre Özmen'in kaleme alıp yönettiği oyun, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Kartal Belediyesi'nin mayıs ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Tımarhane Hademesi' adlı tiyatro oyunu, Soğanlık Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Emre Özmen Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ve Emre Özmen'in kaleme alıp yönettiği oyun, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Tek perdelik kara komedi türündeki yapımda, bir akıl hastanesinde görevli temizlik çalışanının gözünden kurumun gündelik hayatına ve insan ilişkilerine dair çarpıcı gözlemler mizahi bir dille aktarıldı.

Oyuncu kadrosunda Emre Özmen, Fuat Balyemez, Murat Cen ve Hülya Yiğit'in yer aldığı performans, izleyicileri hem düşündürdü hem de kahkahaya boğdu. Oyunun anlatımı ve oyunculukların derinliği, salonu dolduran Kartallı sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Salonu etkisi altına alan tempolu anlatım ve karakterlerin sahiciliği, seyirciyle güçlü bir bağ kurdu.

Gösterim sonunda sahneye çıkan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Gizem Atmaca, başarılı performansları dolayısıyla tüm oyuncuları ve yönetmeni kutlayarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını iletti ve Başkan adına oyunculara Kartal heykelciği takdim etti.