Kartal'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kartal'da 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ara yoldan Turgut Özal Bulvarı'na çıkan 34 AAZ 564 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçen 41 TC 882 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonrası savrulan her iki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonrası kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, caddede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.