Kartal\'da Yangın: 4 Restoran Kullanılamaz Hale Geldi

KARTAL'da balıkçı barınağında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 4 restorana sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası restoranlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir balıkçı barınağında çıktı. Barınakta henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan restoranlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Kartal, Pendik, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında 4 restoran yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.