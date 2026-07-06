Başbağlar Katliamı'nın 33. Yılında Anma Töreni

(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in önceki yıllarda Başbağlar'da hayata geçirdiği anıt meydan ve anma alanı, Başbağlar Katliamı'nın 33'üncü yılında düzenlenen törene ev sahipliği yaptı. Anıt meydan ve anma alanı, katliamda hayatını kaybeden vatandaşların hatırasını yaşatmanın yanı sıra toplumsal hafızayı diri tutan sembol mekanlardan biri haline geldi.

Başkan Yüksel'in önceki yıllarda Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar'da hayata geçirdiği anma meydanı ve bu kapsamda yürütülen girişimler, Başbağlar Katliamı'nın 33'üncü yılında düzenlenen anma programını her geçen yıl daha geniş kitlelerin katıldığı anlamlı bir buluşmaya dönüştürdü.

Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te katledilen 33 vatandaş için düzenlenen anma programına bu yıl da siyaset, yerel yönetimler ve vatandaşlardan geniş katılım oldu. Yüksel'in bu alandaki girişimleriyle başlayan süreç, bugün farklı siyasi temsilcilerin ve geniş toplum kesimlerinin bir araya geldiği güçlü bir anma geleneğine dönüştü.

BAŞBAĞLAR'DA HAYATINI KAYBEDENLER, DUALARLA ANILDI

Başbağlar Katliamı'na ilişkin hafızanın canlı tutulması gerektiğini vurgulayan anma programı, yalnızca bir yas ve hatırlama günü değil; aynı zamanda ortak acılar etrafında toplumsal barışı, kardeşliği ve adalet duygusunu büyüten bir buluşma olarak dikkati çekti. Programda, katliamda yaşamını yitiren 33 vatandaş dualarla anıldı. Şehit yakınları ve vatandaşların da katıldığı törende, Başbağlar'da yaşanan acının unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması gerektiği mesajı verildi.

Anma programına katılan Yüksel, anmaya ilişkin şunları söyledi:

"BU ACILARI UNUTMAYACAĞIZ"

"2 Temmuz 1993'te Sivas'ta, Madımak'ta 33 aydınımız, sanatçımız ve iki otel çalışanımız hayatını kaybetti. Bundan yalnızca üç gün sonra, 5 Temmuz'da Erzincan Başbağlar'da 33 sivil vatandaşımız hain bir saldırıyla katledildi. Sivas ve Başbağlar, bu ülkenin ortak hafızasında derin yaralar açan iki büyük acıdır. Bizler, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi kimlikten olursa olsun; insan hayatını hedef alan her türlü nefretin, şiddetin ve karanlığın karşısında durmaya devam edeceğiz. Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı ve Başbağlar'da katledilen vatandaşlarımızı rahmetle, saygıyla ve hüzünle anıyorum. Bu acıları unutmayacağız; barışı, kardeşliği ve bir arada yaşama iradesini büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz."