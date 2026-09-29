Kartal Hürriyet'te taşan yağmur suyu iki katlı evi bastı, üst kata da ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal Hürriyet'te taşan yağmur suyu iki katlı evi bastı, üst kata da ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde yağışın etkisiyle caddede biriken yağmur suyu taşarak caddenin alt kısmındaki iki katlı evi bastı. Yağışın sürmesiyle su üst kata da ulaşınca evde hasar oluştu, ekipler evde ve caddede tahliye çalışması başlattı.

Kartal'da yolda biriken yağmur suyunun taşması sonucu iki katlı evi su bastı.

Hürriyet Mahallesi'nde yağışın etkisiyle bir caddede su birikintisi oluştu. Taşan su, caddenin alt kısmında kalan 2 katlı eve girdi.

Dün, evin alt katında biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Yağışın devam etmesi üzerine evdeki su üst kata da ulaştı.

Su baskını nedeniyle evde hasar oluştu.

Ekipler, evdeki ve caddedeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Evde yaşayan Tuğba Kaya, gazetecilere, sorunun çözülmesi için yardım beklediklerini belirterek, "Gece yatarken denk gelseydi ne olacaktı? Bunun vebalini kim verecekti? Bugün su tahliyesi yaptım ama yeteri kadar olmadı." dedi.

Mustafa İnce ise dün sabaha karşı evi su basması üzerine belediye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Yetkililer, polis ve itfaiye geldi. Bugün üst katı da su bastı. Kepçe şu an kazıyor ama soruna çözüm bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Hava DurumuHürriyetGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz’ın o sözleri yeniden gündemde Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:28:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Kartal Hürriyet'te taşan yağmur suyu iki katlı evi bastı, üst kata da ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei