Kartal Soğanlık'ta D-100 kenarında hareketsiz yatan erkeğin öldüğü belirlendi - Son Dakika
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Kartal Soğanlık'ta D-100 kenarında hareketsiz yatan erkeğin öldüğü belirlendi

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Kartal Soğanlık'ta D-100 kenarındaki yeşil alanda hareketsiz yatan bir erkeğin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen erkeğin cesedi, kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal'da D-100 kara yolunun kenarında yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Soğanlık Yenimahalle'de D-100 kara yolunun kenarındaki yeşil alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şehmus Ç'ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen Şehmus Ç'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Kaynak: AA
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