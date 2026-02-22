Kartalkaya'da Kar Kalınlığı 2,5 Metre

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kartalkaya'da kayak sezonunun, Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da son yağışlarla, kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaştı. Kayak merkezinde açık olan 2 otele gelen yerli ve yabancı tatilciler, farklı eğimdeki çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde, kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya'da kayak sezonunun Ramazan Bayramı tatilinin sonu olan 23 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,