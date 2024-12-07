Kartalkaya Kayak Sezonu Açıldı: 20 Yılın En Güzel Karı Yağdı - Son Dakika
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Kartalkaya Kayak Sezonu Açıldı: 20 Yılın En Güzel Karı Yağdı

Kartalkaya Kayak Sezonu Açıldı: 20 Yılın En Güzel Karı Yağdı

Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezinde, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı pistlerde kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları, yapay kar makinelerinin de desteğiyle karla kaplı pistlerde sezonun ilk kayağını yapmanın keyfini çıkardı.

07.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:46
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BOLU'nun gözde kayak merkezi Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı pistlerde tatilciler, sezonun ilk kayağını yaptı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da, bugün kayak sezonu açıldı. Kayak merkezinde yapay kar makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Hava sıcaklıklarının düştüğü, özelikle gece saatlerinde devreye giren yapay kar makineleri ile pistler, kayağa uygun hale getirildi. Kayak sezonunun başlaması ile kayak tutkunları Kartalkaya'ya gelerek, karla kaplı pistlerde sezonun ilk kayağını yaptı. Telesiyejlerle zirveye çıkan kayakseverler tepelerden hızla kayarak, kayak ve snowboard yaptı.

'SON 20 YILIN EN GÜZEL KARI YAĞDI'

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Sezona bomba gibi girdik. Son 20 yılın en güzel karı yağdı. Gördüğünüz gibi pistlerin hepsi açık. Ayrıca yapay kar üretme makinelerimiz sayesinde hem eksi hem de artı derecelerde kar yapabilen son teknoloji ürünlerimizle pistlerimizi sürekli hazır hale getiriyoruz. Şu anda doluluk oranlarımız oldukça iyi. İnşallah sezonu, misafirlerimizin mutluluğunu ön planda tutarak güzel bir şekilde tamamlarız. Kar konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Misafirlerimiz, her sabah özenle hazırlanmış pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarabiliyorlar" dedi.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartalkaya Kayak Sezonu Açıldı: 20 Yılın En Güzel Karı Yağdı - Son Dakika

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