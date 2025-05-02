Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Toplantısı - Son Dakika
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Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Toplantısı

Meclis araştırma komisyonu, Kartalkaya'daki otel yangınını ele almak üzere 7 Mayıs'ta toplanacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sunum yapacağı toplantıda, yangın faciasının boyutları ve sorumlulukları belirlenecek.

02.05.2025 14:36  Güncelleme: 16:11
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Haber: Ogün AKKAYA

(ANKARA) - Kartalkaya'daki otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis araştırma komisyonunun 7 Mayıs Çarşamba günü yapılacak on dördüncü toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sunum yapacak.

"Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında bir sonraki toplantısını 7 Mayıs Çarşamba günü saat 14.15'te yapacak. Komisyonun on dördüncü toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sunum yapacak.

Komisyonun bir önceki toplantısında yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları katılmış, komisyon başkanı ve milletvekillerine davaya sahip çıkma çağrısında bulunmuşlardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Toplantısı - Son Dakika

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