Kartalkaya Yangını Davası Devam Ediyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde sanık savunmaları alınıyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmanın ikinci günü, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel'in savunmasının alınmasıyla başladı.

Savunmasına, vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan ve 2010-2016 arası görevi yaptığını belirten Özel, "Ruhsat verildiği 2007'de görevde değildim. 2016'dan sonra ruhsat ve denetim sorumluluğum bulunmamaktadır. Otelin bulunduğu bölge turizm alanıdır. Otel, 2002'de işletme belgesini alarak faaliyete geçmiştir. 2007'de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. İl Özel İdarenin denetim yetkisi bulunmamaktadır, yönetmelikte yangınla ilgili denetim yapılacağına dair hüküm yoktur. Uygun İtfaiye raporu alındıysa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Turizm işletme belgeli tesisler, sadece bakanlık tarafından denetlenir." diye konuştu.

Tahliyesini ve beraatini isteyen Özel, müşteki avukatının otelde denetleme yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığı denetler. Turizm alanı dışındaki tesislere denetim yapılırken buraya da yetki aşımı olarak bakılmıştır. Oteldeki müstecirler var, onları denetlemek için gidilmiştir. Yetkinliklerine göre yapılan denetimlerdir bunlar." yanıtını verdi.

"İtfaiye eri eksiklikleri tespit etti"

Otelin muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer, yiyecek ve içecek bölümünün tedariği konusunda görevli olduğunu, gelen faturaları işlediğini söyledi.

İtfaiyeden denetime geldiklerinde muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'in talimatıyla itfaiye eri tutuksuz sanık İrfan Acar'a refakat ettiğini anlatan Özer, "Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi." diye konuştu.

Özer, Acar'ın hazırladığı formun rapor haline geleceğini ve "Bizim müdürler sizin müdürlerle konuşacak" dediğini aktararak, "Aldığım notları şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a götürdük, eksiklikleri anlattık. Emir bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm.' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız.' diye kızdı. O gün aynı zamanda bakanlığın müfettişlerinin de denetimi olduğu için yangın denetimine ben refakat ettim. Daha sonra muhasebe işlerime devam ettim, sonraki süreçten bilgim yok." ifadelerini kullandı.

Yangında 10'uncu katta olduğunu belirten Özer, "Koku ve seslere uyandım, yanımda muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun vardı, onu uyandırdım. Kapıyı açtık fakat dumandan çıkamadık. Camdan itfaiye ekiplerince kurtarıldım. Yangın esnasında alarm duyulmadı. Yangın eğitim verilmedi, tatbikatı yapılmadı." dedi.

Bu arada mahkeme başkanı, "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçundan yargılanan sanık Özer'e, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ek savunma hakkı verdi.

Muhasebe müdüründen "hesaplar boşaltıldı mı" sorusuna "bilgim yok" savunması

Şirketin muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir de savunmasında vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Özdemir, Gazelle Otel'in muhasebe müdürü olduğunu, sezonda 2-3 gün Grand Kartal Otel'e çıktığını, oradaki işleyişin otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ve şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın ilerlettiğini savundu.

Sezon başında otelin altındaki kafenin kiraya verildiğini duyduğunu, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İsmail Karagöz'ün kendisini arayarak itfaiye raporu alınması gerektiğini söylediğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Bolu Belediyesine giderek müracaat ettim. Kafenin ismi yabancı diye otelin ismini verdim. Kontrol sonrası Emir bey beni aradı, 'Bu eksiklikleri yapamayız, zaten iş yeri açma ve çalışma ruhsatımız var. Belge otelle ilgili değil kafeyle ilgili.' dedi. Belediyeye başvurarak iptal dilekçesi verdim. Dilekçeyi Emir bey vermemizi söyledi. Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'i aradım ve Emir beyin belgenin iptal edilmesini istediğini söyledim. Sonra Ahmet bey beni aradı, belgenin iptal edileceğini, tekrar kontrol edileceğini söyledi. Daha sonra Bolu Belediyesine giderek tekrar müracaat yaptım, kafeyi kontrol etmişler."

Özdemir, mahkeme başkanının yangın eğitimi ve tatbikatla ilgili sorusuna, "Yangın eğitimi verilmedi, tatbikat yapıldığını bilmiyorum, tahminen yapılmamıştır." cevabını verdi.

Müşteki avukatının, "Yangından sonra şirket hesabından para gönderilmiş, hesaplar boşaltılmış, araç satışları yapılmış, bilginiz var mı?" sorusuna karşı Özdemir, bilgisinin olmadığını iddia etti.

Özdemir, bir müşteki avukatının, "Savcılıktaki ifadenizde Cemal Özer'in sizi aradığını ve Emir Aras'ın tespit edilen eksiklikleri yaptıramayacağını, belgenin iptal edilmesini istediğini söylediğine dair ifadeniz var. Cemal Özer sizi aradı mı?" sorusunu, "Savcılıkta yazım hatası ya da yanlışlığı olabilir. Ben Cemal Özer'le görüşmedim. Şu anki ifadelerim geçerlidir." şeklinde cevapladı.

Sanığın çapraz sorgusuna duruşmaya verilen aranın ardından devam edilecek.

Öte yandan, duruşmaya ara verildiği esnada bazı müştekiler sanıklara tepki gösterdi.