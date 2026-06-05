Gültekin ailesi adına sağlık istasyonu ve çeşme açıldı - Son Dakika
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Gültekin ailesi adına sağlık istasyonu ve çeşme açıldı

05.06.2026 17:11
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Bolu Kartalkaya'daki yangında 8 yakınını kaybeden Gültekin ailesi, Dr. Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sekizler Çeşmesi'ni hizmete açtı. Açılışta konuşan aile, ihmallerin hesabını soracaklarını belirtti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin adına acil sağlık hizmetleri istasyonu ve çeşme yaptırıldı.

Yangında hayatını kaybeden doktor Enes Gültekin'in ailesi tarafından kurulan Asır Grup Vakfı aracılığıyla Alpağut Mahallesi'nde yaptırılan "Dr. Enes Gültekin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" hizmete alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında Kur'an-ı Kerim okundu.

Yangında oğulları Bilal ve Enes, kızı Rumeysa, gelini Zehra Sena, torunları Yusuf Sinaneddin, Muhammet Selim ve Bekir Sadık Gültekin ile Sümeyye Güner'i kaybeden avukat Yüksel Gültekin, programda yaptığı konuşmada, "Bu eser, yalnızca evladım Enes'in adına yapılan eser değil. Bu eser, 21 Ocak 2025'te büyük ihmal sonucu yaşamlarını yitiren, hepsinin şehit olduğuna inandığımız 78 can adına yapılan eser olarak da kabul edebilirsiniz. Bu olayda ufaktan ya da büyükten dahli olan, makamı ne olursa olsun herkesten hesap sormadan bu dünyadan gidersem gözüm açık kalsın." dedi.

Konuşmaların ardından Vakıf ve ilgili kurumlar arasında 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun teslimi için protokol imzalandı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edilmesinin ardından Güner ve Gültekin aileleri, protokol üyeleri ve Enes Gültekin'in arkadaşlarının katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Programa, yangında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Mehmet Güner, Habibe Güner, Azize Gültekin ve Yüksel Gültekin'in yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve eşi Betül Aydın, yangında eşi ve kızı ölen Rıfat Doğan, il protokolü, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

"Sekizler Çeşmesi" açıldı

Yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin 8 üyesi adına Bahçelievler Mahallesi Kızılay Parkı'nda yaptırılan "Sekizler Çeşmesi"nin de açılışı yapıldı.

Asır Grup Vakfı aracılığıyla yapımı tamamlanan çeşmenin açılışına aile üyeleri ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin konuşmasının ardından dua edildikten sonra kurdele kesilerek çeşmenin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gültekin ailesi adına sağlık istasyonu ve çeşme açıldı - Son Dakika

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