Kartarpur Koridoru Anlaşması 5 Yıl Uzatıldı

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Pakistan ve Hindistan, Hindistan vatandaşı Sihlerin Pakistan'a vizesiz girerek Sihizm'in en önemli tapınaklarından Kartarpur Darbar Sahib'de hac yapmalarını sağlayan Kartarpur Koridoru Anlaşması'nın geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılmasında anlaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan ve Hindistan arasında Kartarpur Koridoru Anlaşması'nın geçerlilik süresinin 5 yıl uzatılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kartarpur Darbar Sahib'in Sih toplumunun en önemli dini mekanlarından biri olduğu hatırlatılarak, anlaşmanın Pakistan'ın barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme konusundaki kararlılığını gösterdiği kaydedildi.

Hindistan vatandaşı Sihlerin Pakistan'a vizesiz girerek Sihizm'in en önemli tapınaklarından Kartarpur Darbar Sahib'de hac yapmalarını sağlayan Kartarpur Koridoru, iki ülkenin ortak çalışması sonucu 2019'da 10 aylık çalışmayla tamamlanmıştı.