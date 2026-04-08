Kartepe'de Baltayla Cinayet Davası Karara Bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartepe'de Baltayla Cinayet Davası Karara Bağlandı

08.04.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'de bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin sanıklara ceza verildi; tek suç birine 18 yıl.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin baltayla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.C.B, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık N.B. ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, duruşma arası açıklanan esasa ilişkin mütalaayı okudu.

Mütalaada, sanıkların "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Söz verilen Y.C.B, maktul İsa T'nin, kuzeni N.B'ye tacizde bulunduğunu, eylemi bu yüzden gerçekleştirdiğini, maktulün motosikletini de olay yerinden kaçmak için aldıklarını ileri sürerek, pişman olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık N.B. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.B'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis, Y.C.B'yi ise "kasten öldürme" suçunu olay tarihinde 18 yaşından küçükken işlemesi nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların "nitelikli yağma" suçundan ise beraatine karar verdi.

Olay

Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te kulübede yaralı bulunan İsa T. (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B. 20 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Y.C.B'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan ise 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

N.B'nin ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de Baltayla Cinayet Davası Karara Bağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:07:54. #7.12#
SON DAKİKA: Kartepe'de Baltayla Cinayet Davası Karara Bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.