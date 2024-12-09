Kartepe\'de Bankada Yangın Kontrol Altına Alındı

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir bankada çıkan yangın nedeniyle içeriye dolan duman, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla tahliye edildi. Yangın, 45 dakikada kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan bankanın alarmının çalışması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise bankadaki yoğun dumanı tahliye edip, yangını yaklaşık 45 dakikada kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.