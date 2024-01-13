Kartepe\'de kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışın ardından kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı merkezde pistler kullanıma açıldı.

Kayak merkezine gelenler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı buluyor.

Merkezindeki otelin genel müdürü Erhan Dündar, AA muhabirine, son günlerdeki yağışla kar kalınlığının istenilen seviyeye geldiğini söyledi.

19 pistin kullanıma açıldığını vurgulayan Dündar, "Hafta sonu da kar yağışı bekliyoruz. Hava kayak yapmak için çok güzel. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırız. Kayakseverleri Kartepe'ye bekliyoruz." diye konuştu.

Dündar, Kartepe'ye günübirlik gelmek isteyenlerin hem kayak merkezindeki pistleri hem de kızak pistlerini kullanabileceklerini kaydetti.