Kartepe'de otomobil su kanalına düştü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kartepe'de otomobil su kanalına düştü, sürücü hayatını kaybetti

Kartepe\'de otomobil su kanalına düştü, sürücü hayatını kaybetti
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Kartepe'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Bahadır D. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Derbent Mahallesi'nde su kanalının içinde 34 TF 5914 plakalı otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suyun içerisinde ters dönen otomobil, itfaiye aracındaki vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücünün Bahadır D. (52) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartepe'de otomobil su kanalına düştü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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