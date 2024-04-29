Kartepe\'de sıkışan sincap itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde temel betonu ile bahçe duvarının arasında sıkışan sincap itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balaban Mahallesi'nde aydınlatma direğinin temel betonu ile bahçe duvarı arasında bir sincabın sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, sincabı levye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra kontrollerini yaparak doğaya saldı.