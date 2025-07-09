Kartepe'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 sanık yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartepe'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 sanık yargılanıyor

09.07.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Kartepe'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bedirhan K, babası tutuksuz sanık Nizam K. ile maktul Erdal Kara'nın oğlu Eren Kara, eşi Ayten Kara ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen Ayten Kara, olay günü eşiyle yolcu otobüsüne bindiklerini belirterek, sürücü Emirhan S'ye inmek istediklerini söylemelerine rağmen aracın 40-50 metre sonra durduğunu belirtti.

Bunun üzerine eşinin, sürücüyle araçta tartıştığını, daha sonra birlikte eve döndüklerini ifade eden Kara, eve geldikten bir süre sonra eşinin dışarı çıktığını aktardı.

Kara, ses gelmesi üzerine dışarıya baktığını dile getirerek, "Tutuklu sanık Bedirhan eşimin kafasını, koluyla gövdesi arasına sıkıştırmıştı. Yanındaki Emirhan'ın elinde orak vardı. Bedirhan'ın elindeki sopayı alıp, kendisini uzaklaştırdım. Bu sırada eşim ile Emirhan arasında arbede yaşandı, ayırmaya çalıştım." dedi.

Daha sonra olay yerine Serkan K'nin geldiğini anlatan Kara, sanık Bedirhan K'yi arabanın arkasına doğru götürdüğünü ifade etti.

Olay yerine gelen Nizam K'nin elinde bıçakla, eşini tehdit ettiğini söyleyen Kara, "Bu esnada Bedirhan aracın ön tarafından bagaj kapağını açtı. Akabinde bagajın bulunduğu arka bölüme giderek silahı aldı. Silahı görünce eşim beni arkaya doğru götürdü. Ben Bedirhan'a 'Yapma, yapma!' diye bağırıyordum. Bedirhan bu esnada bir anda ateş etti ve eşimi sol göğüs kısmından yaraladı. Eşimi yaralı halde evin ön tarafına almaya çalışırken Bedirhan tekrar eşime ateş etti." diye konuştu.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Kara, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Bedirhan K, suçlamaları kabul etmeyerek, eylemlerinin kendisini savunma amacı taşıdığını savundu.

Nizam K. de suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bedirhan K'nin tutukluluk halinin devamına, N.K. ve E.N.K'nin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Karadere Caddesi'nde, 30 Ağustos 2024'te taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bedirhan K'nin pompalı tüfekle ateş açarak ağır yaraladığı Erdal Kara kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Polise teslim olan Bedirhan K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bedirhan K'nin maktulü "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, sanık Nizam K'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kartepe, Mahkeme, kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartepe'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da ayrılık resmen duyuruldu Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu
Trump’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Galatasaray’da ayrılıklar üst üste Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Sosyal medya fenomeni “Basel“e, “Cumhurbaşkanına hakaret“ ten gözaltı Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar’ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Alevler Uşak ve Manisa’yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı Alevler Uşak ve Manisa'yı aynı anda sardı: 21 ev boşaltıldı
3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış 3 gün sonra bulunan 63 yaşındaki kayıp kadın, piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı

17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
13:57
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt
"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
00:31
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
00:14
Sözcü TV’nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
Sözcü TV'nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
00:06
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
23:47
Fenerbahçe’den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
23:43
Kocaelispor, Juventus’tan transfer etti
Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti
23:31
Kenya’daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31’e yükseldi
Kenya'daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 17:37:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 sanık yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.