Kartepe'de Silahlı Kavga: Bir Ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Derbent Mahallesi'nde dün çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Osmanoğlu'nun yakınlarına teslim edilen cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Öte yandan, firari şüpheli H.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki bir çardakta dün H.Ş. ile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Osmanoğlu, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.