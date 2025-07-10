Kartepe\'de Üvey Oğul Bıçaklandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Y.G. tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Ferhat B.'nin durumunun ağır olduğu belirtiirken, Y.G. gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında Y.G., bıçakla Ferhat B.'yi göğsünden yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ferhat B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferhat B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Y.G. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve evde çalışma gerçekleştirdi.