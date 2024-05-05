Kartepe'deki yangında 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kartepe'deki yangında 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi

Kartepe\'deki yangında 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir açık otoparkta çıkan yangında, bir araçta başlayan yangın kısa sürede diğer toplu taşıma araçlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü ancak 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.

05.05.2024 02:17
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangında, 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi.

Uzuntarla mevkisinde D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir oto yetkili servisinin otoparkındaki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki diğer midibüs ve otobüslere de sıçradı.

Durumu fark eden bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartepe'deki yangında 14 toplu taşıma aracı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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