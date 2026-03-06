Kaş Açıklarında 4.5 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesinin 152,41 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te meydana geldi. Yerin 12,5 kilometre derinliğinde olan 4.5 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.