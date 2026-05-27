Kaş'ta Arefe Günü Şeker Toplama Geleneği

27.05.2026 13:44
Kaş'ta çocuklar, arefe gününde mahallede toplanarak şeker toplama geleneğini sürdürdü.

KAŞ ilçesinde asırlardır yaşatılan arefe günü geleneği olan 'şeker toplama' etkinliği, bu yıl da çocukların yüzünü güldürdü.

Sütleğen ve Gömbe mahallelerinde düzenlenen gelenek kapsamında ilçe sakinleri, mahalle camileri ve meydanlarda bir araya geldi. Kaş'ın iki mahallesinde uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, arefe günü ikindi namazının ardından çocuklar ve mahalle sakinleri meydanda toplanıyor. Çocuklar sıra halinde dizilerek poşetlerini ve kolilerini açarken, mahalle sakinleri marketlerden aldıkları şeker, çikolata ve harçlıkları dağıtıyor.

Sütleğen Mahallesi sakinlerinden Ceyhun Kazıkçı, geleneğin mahallede büyük bir heyecan oluşturduğunu belirterek, "Sütleğen Mahallesi'nde her arefe günü yaklaşık 300-400 kişi bir araya geliyor. Çocuklarımız namazlarını kılıp camiden çıkıyorlar, ardından sıraya girerek toplanıyorlar. Her yıl geleneksel olarak sürdürdüğümüz şeker toplama adetimiz devam ediyor. Bu durum bizim için de büyük bir mutluluk ve sevinç kaynağı oluyor. Gençlerimizi bir arada görmüş oluyoruz, sosyal hayata da katkısı oluyor. Bir yandan da güzel bir geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Bayram öncesi birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren gelenek, özellikle çocukların büyük heyecan yaşadığı renkli görüntülere sahne oluyor. Nesilden nesile aktarılan 'şeker toplama' geleneği, Kaş'ın kültürel değerleri arasında yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

