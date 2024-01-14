 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaş'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaş'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç devrilerek 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Kaş\'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
14.01.2024 - 16:57,
Abone Ol

Antalya'nın Kaş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D'nin (37) kullandığı 07 AGY 546 plakalı hafif ticari araç, Beldibi Mahallesi Kıbrıs Deresi mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Araçta bulunan Hafize Eren (69) kaza yerinde öldü, Ayşe D. (32) ile Mustafa Eren (33) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Antalya, Hastane, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:56:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement