Kaş'ta köpeğin ölümüne neden olan kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kaş'ta köpeğin ölümüne neden olan kişi serbest bırakıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayda, sıyrıklarla kurtarılan kişi hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Şüpheli, akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.05.2024 18:53
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, Göl Caddesi'nde bir otomobilin arkasına bağlanan kişinin yerde sürüklendiğini görerek duruma müdahale etti.

Ayaklarından otomobile bağlı O.S'yi kurtaran jandarma ekibi, aracı kullanan Ş.T'yi gözaltına aldı.

Vücudunda sıyrıklar bulunan O.S, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen O.S'nin, komşusu Ş.T'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın ölmesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

Şüpheli Ş.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Antalya, Hayvan Hakları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta köpeğin ölümüne neden olan kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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