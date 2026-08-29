Kaş'ta Orman Yangını Çıktı
Patara'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
Kaş ilçesi Patara Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı, 80 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı.
Kaynak: DHA
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