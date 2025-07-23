Kaş\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve orman işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.