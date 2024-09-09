Kaş\'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Kaş'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 7 bin 515 sikke, 25 yüzük, 2 obje ve 1 bilezik ele geçirilirken şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.