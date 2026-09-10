Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalgada 9 kişi gözaltına alındı

(İSTANBUL) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, doktor, kameraman, muhabir ve ambulans sağlık personelinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, gözaltı kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgilere göre, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ve meslekleri şöyle:

"Doktor Turgay Tamer, kameraman İdris Tiftikci, muhabir Selahattin Günday, ambulans şoförleri Ahmet Göksel Erdoğan ve Mahmut Arslan, Acil Tıp Teknisyenleri Özlem Uslu Öz, Emre Atmaca, Tuba Koç ve Nesrin Kaya Altınova."

GÜNDAY'IN AVUKATI ERSÖZ: "İTİRAZ EDECEĞİZ"

Gözaltına alınan Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 senesinde dahil edildiği soruşturma dosyasında (ODA TV Soruşturması) ve kovuşturma aşamasında görev almış olan ve sonrasındaki şikayet süreçlerini de (eski polis, savcı ve hakimler) gerçekleştiren bir avukat olarak, mesleki saygınlığı ile objektif gazetecilik anlayışıyla akıllarda yer tutan Selahattin Günday'ın gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Umarım ki özgürlüğü kendisine en kısa zamanda iade edilecektir" ifadelerini kullandı.

İLK DALGADA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adalet Bakanı Gürlek, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilk dalga operasyonunda o dönemde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 10'unun gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğunu bildirmişti.