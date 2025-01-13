Kasım 2024 Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Kasım 2024 Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Kasım 2024 Dış Ticaret Verileri Açıklandı

TÜİK'e göre ihracat birim değer endeksi %1,3 artarken, ihracat miktarı %4,1 azaldı.

13.01.2025 10:31
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Kasım ayına ait dış ticaret endekslerine göre; ihracat birim değer endeksi yüzde 1,3 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 4,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Kasım ayına ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 1.3 artarken ihracat miktar endeksi de yüzde 4,1 azaldı.

İhracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 arttı. İhracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,3 arttı

İthalat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2 arttı, yakıtlarda yüzde 1,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 0,4 azaldı

İthalat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1 arttı, yakıtlarda yüzde 10,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 146,0 iken 2024 Kasım ayında yüzde 3,5 oranında artarak 151,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 156,9 iken 2024 yılı Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 156,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ekim ayında 125,1 iken 2024 Kasım ayında yüzde 0,9 oranında artarak 126,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Kasım ayında 122,1 iken 2024 yılı Kasım ayında yüzde 2,7 oranında artarak 125,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Kasım ayında 84,9 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Kasım ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2024 yılı Kasım ayında 84,9 oldu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, İhracat, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasım 2024 Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika

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