Kasım 2024'te Ciro %42,4 Arttı - Son Dakika
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Kasım 2024'te Ciro %42,4 Arttı

Kasım 2024\'te Ciro %42,4 Arttı

TÜİK verilerine göre, 2024 Kasım ayında toplam ciro yıllık %42,4 artış gösterdi.

13.01.2025 10:34
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılının Kasım ayına ait ciro endeksleri verilerine göre, toplam ciro yıllık yüzde 42,4 arttı.

TÜİK, 2024 yılının Kasım ayına ait ciro endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,1, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6, hizmet ciro endeksi yüzde 53,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında aylık yüzde 2,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,3, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9, ticaret ciro endeksi yüzde 3,1, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasım 2024'te Ciro %42,4 Arttı - Son Dakika

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