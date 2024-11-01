Kasımda Kızkalesi'nde Denize Giriliyor - Son Dakika
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Kasımda Kızkalesi'nde Denize Giriliyor

Mersin'de kasımda hava ve deniz suyu sıcaklığı yazdan kalma günler sunuyor, turistler denize giriyor.

01.11.2024 14:46
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Mersin'in Erdemli ilçesinde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler kasımda denizde yüzdü.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının da 26 derece ölçüldüğü ilçede turistler ve vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden bazıları kumsalda yürüyüş yaptı, bazı kişiler de denize girdi.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, Kızkalesi'nde yazdan kalma günlerin yaşandığını söyledi.

Kızkalesi'nin kentin turizmine önemli katkı sağladığını belirten Öztop, "Kızkalesi yazdan kalma sıcak bir havada hakim, İnsanlar denize giriyorlar. Mavinin en yoğun olduğu şu günlerde denizin ve tatilin tadını çıkartmak isteyenleri Kızkalesi'ne bekliyorum." dedi.

Batman'dan Kızkalesi'ne tatile gelen Kenan Daday da bu mevsimde denize girmenin oldukça güzel olduğunu anlattı.

Ferhat Akmugan kasım ayında Mersin'de tatil yapmanın keyifli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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