Kasiyun Turu Projeleri Tanıtıldı

21.04.2026 22:18
Şam'da lansmanı yapılan 'Kasiyun Turu' kapsamında 12 proje tanıtıldı, 2026'da tamamlanması hedefleniyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da, kentin simgelerinden Kasiyun Dağı'nda hayata geçirilmesi planlanan 12 projeyi kapsayan "Kasiyun Turu"nun lansmanı, çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şam Opera Binası'nda düzenlenen lansmana ulaştırma, turizm, kültür, iletişim, acil durum ve afet, evkaf ile maliye bakanları ile bazı valilerin yanı sıra farklı ülkelerin büyükelçileri, iş insanları, siyasetçiler ve din adamları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kasiyun Turu kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeler tanıtıldı.

Tanıtımda teleferik, alışveriş merkezi, park alanları, doğa temalı rekreasyon alanları, yürüyüş yolları, tematik bahçeler, kültürel alanlar ve çeşitli sosyal donatıların yer aldığı toplam 12 proje katılımcılara sunuldu.

Lansmanda konuşan Şam Valisi Mervan İdlibi, projenin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatları doğrultusunda tüm Suriyelilere açık olacak şekilde planlandığını belirtti.

Projenin yalnızca bir kalkınma girişimi olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir vizyon taşıdığını ifade eden İdlibi, Kasiyun'un hem Şam hem de Suriye halkı için önemli bir simge haline geleceğini dile getirdi.

İdlibi, yerel yönetim olarak sağlık, eğitim ve belediye hizmetleri başta olmak üzere temel hizmetleri sürdürmeye devam ettiklerini, yeniden imar ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Projenin binlerce kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan İdlibi, yaklaşık 1800 araç kapasiteli otoparkın projenin önemli unsurlarından biri olduğunu, toplamda yaklaşık 7 bin kişiye iş imkanı sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

İdlibi, projenin 2026 yazı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Turizm Bakanı Mazen Salhani ise Şam'da savaş sonrası dönemde temizlikten altyapıya, sokak aydınlatmasından sosyal projelere kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Salhani, yakın zamanda Şam kırsalında büyük bir projenin daha tanıtılacağını belirterek, Suriye'nin farklı şehirlerinde benzer projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

